Bad Teinach-Zavelstein Manchmal ist ein Konflikt unlösbar

Und die war anfangs geprägt von einem Vorfall, der sich noch am Vortag ereignete und an dem gar zwei der Streitschlichter beteiligt waren. "Das war schlimm", erinnerten sich die betroffenen Schüler, während zwei Kollegen sofort als Schlichter zur Stelle waren – und das obwohl sie vom Einsatzplan her gar nicht an der Reihe gewesen wären. "Das war toll und ihr habt ohne Hilfe an einer Klärung gearbeitet", lobte Epp das Engagement.