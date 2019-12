Bad Teinach-Zavelstein Märchenhafte Kulisse bei Burgweihnacht

Zu Beginn der Rede des Bürgermeisters regnete es noch heftig, zum Ende zeigte sich die Sonne und blieb für gut zwei Stunden. Wendel betonte, dass die Idee für die Zavelsteiner Burgweihnacht darin bestehe, eine gute Mischung aus kulinarischen Köstlichkeiten, diversen kulturellen und musikalischen Veranstaltungen und vielen – vor allem auch heimischen -– Produkten anzubieten, die die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzen sollen.

Sein Dank galt den Vereinen und Firmen, die als Sponsoren aufgetreten sind. Auch der Nikolaussack konnte so mit kleinen Geschenken für die Kinder gefüllt werden. Besonders aktiv haben sich die Grundschulkinder in die Vorbereitung des Marktes eingebracht und unter anderem die Krippe aufgebaut. Der Grundschulchor führte am Sonntag in der Kirche das Kindermusical "Großer Stern, was nun?" auf. Mit der "Krokusschule Bad Teinach-Zavelstein fand gemeinsames Lebkuchenverzieren statt.