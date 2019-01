Bad Teinach-Zavelstein Klingender Glaube mit Humor und Tiefgang

Gelungener Start in das gemeinsame Projekt

Mit abgestimmtem Lichtspiel wurde die Sängerin in ansprechende Atmosphäre gesetzt. Ein mehr als gelungener Start in das gemeinsame Projekt der Kirchengemeinden Bad Teinach, Würzbach und Zavelstein sowie der Liebenzeller Gemeinschaft in Emberg und dem Christlichen Allianzverband Rötenbach. Nach diesem gemeinsamen Auftakt findet die anschließende Allianzgebetswoche abwechselnd an den verschiedenen Orten statt.