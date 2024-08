„Vom Fußballplatz weg ins Rathaus“ : Kämmerer von Bad Teinach-Zavelstein geht in Ruhestand

1 Volker Mönch ist in Emberg aufgewachsen und dort verwurzelt. Foto: Thomas Fritsch

Volker Mönch, Kämmerer von Bad Teinach-Zavelstein, geht in den Ruhestand. Er blickt zurück auf die mehr als 40 Jahre bei der Stadt – mit einer harten Anfangszeit, seinen vielen Aufgaben und schönen Momenten. In seiner freien Zeit möchte es der 62-Jährige jetzt entspannt angehen lassen.









Er war jahrzehntelang der Hüter der Finanzen in Bad Teinach-Zavelstein – jetzt verlässt Volker Mönch das Rathaus. Nach stolzen 43 Jahren bei der Stadt geht der Kämmerer zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Genau genommen arbeitete der 62-Jährige 41 Jahre im Bad Teinach-Zavelsteiner Rathaus. Im Rahmen seiner Ausbildung verbrachte er die restliche Zeit im Landratsamt Calw und auf der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl am Rhein. Seinen Schreibtisch geräumt, das hat er bereits, da er bis zum Beginn der Pension noch Resturlaub und eine größere Zahl an Überstunden abbaut.