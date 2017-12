Bad Teinach-Zavelstein Junge Sänger machen Geschenk

Bad Teinach-Zavelstein. Die musikalische Einstimmung in diese an Vorfreude und besinnlichen Momenten reiche Zeit oblag am Vorabend des ersten Advents dem Grundschulchor Bad Teinach-Zavelstein sowie ARTEvocale und reVocali, den Mädchen- und Frauenchören unter dem Dach des Liederkranzes Concordia Calw (LiCo). "Alle Jahre wieder" betonten zu Beginn die drei Chöre die Tatsache, dass die Menschen jedes Jahr aufs Neue dem Christkind entgegengehen, es willkommen heißen mit Gesang, geschmückten Häusern und erleuchteten Weihnachtsbäumen.

Für den Frieden

"Mit diesem Abend möchten wir dazu beitragen, auch in Ihnen diese besonderen Saiten zum Klingen zu bringen", so Dieter Haag, der für das Büro der LiCo-Mädchenchöre verantwortlich zeichnet. Der Grundschulchor unter Leitung von Beate Stahl-Erlenmaier schaffte das gleich zu Beginn. Die kleinen Choristen besangen in begeisternder Weise den Schein der Kerzen, fanden es clever, sich einen Weihnachtsmann zu backen, und warben für Frieden für die Kinder der Welt.