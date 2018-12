Bad Teinach-Zavelstein Jahresabschluss besser als geplant

Seit dem Wochenende ist außerdem das neue Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Sommenhardt/Zavelstein im Einsatzdienst, nachdem sich die Brandschutzkräfte mit ihm vertraut gemacht haben. "Es kostet rund 430 000 Euro und wird einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in unserer Stadt leisten", unterstrich Wendel.

Fünftes Jahr der Schuldenfreiheit

Darüber hinaus rief er die Eröffnung des Premiumwanderwegs "Der Teinacher" in Erinnerung, außerdem neue Parkplätze am Wanderheim, der Austausch der Heizungsanlage im Freibad sowie den zweiten Bauabschnitt für die Sanierung der Umfassungsmauer am historischen Gotsacker. Alles Maßnahmen, die neben einer Vielzahl von Straßenbaumaßnahmen, realisiert wurden.

Darunter sind auch Kanal- und Wasserleitungssanierungen, eine energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie die erste Finanzierungsrate für den Breitbandausbau in Höhe von 506­ 000 Euro.

"Daneben wurde noch der ganz normale Betrieb und eine Fülle von weiteren Aufgaben erledigt und in der Summe für eine Stadt unserer Größe ein stattliches, auch kulturelles Programm absolviert, das erneut komplett mit Eigenmitteln finanziert werden konnte", verwies der Bürgermeister auf das fünfte Jahr der Schuldenfreiheit.