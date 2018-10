Bad Teinach-Zavelstein Großer Stolz auf Zertifikat

89 von 120 Punkten

Im Rahmen der Nachhaltigkeit war zudem das Angebot von E-Bikes in den Hotels ein Aspekt, während aber die E-Tankstelle für Autos, die am Rathaus eingerichtet wurde, nicht ins Gewicht fiel.

Groß war die Freude dann, als die Zertifizierung mit 89 von möglichen 120 Punkten erfolgte. "Gleichzeitig wurden in dem Feedback Empfehlungen für weitere Verbesserungen gegeben, von denen wir schon etwas umgesetzt haben", stellte die Tourismusmanagerin zur Installation eines öffentlichen W-Lans, also drahtlosen Netzwerks, rund um das Rathaus fest. Während eine deutlichere Beschilderung entlang der Durchgangsstraße in Planung ist, hat das Vordach am Rathauseingang bereits einen Hinweis auf den Informationsstandort der Teinachtal-Touristik erhalten und dient gleichzeitig als Wetterschutz. "Wir leben nicht nur den Schwarzwald, sondern auch die Qualität unserer Leistung und legen Wert auf entsprechende Atmosphäre und Beratung", unterstreichen die Tourismusexpertinnen.