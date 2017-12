Bad Teinach-Zavelstein Gotteslob Halleluja in allen Facetten

Bad Teinach-Zavelstein. "Wir sind der Fels in der Brandung des Zeitstroms", meinte Werner Pfrommer, Vorsitzender der Sängerabteilung, mit Blick auf die Pflege dieser Tradition. Daran werde sich nichts ändern. Gleichzeitig hob er das Ziel des Chores für den Abend hervor, nämlich die Weihnachtsfeierlichkeiten mit Musik und Besinnung ausklingen zu lassen.

Gospel des Kleinen Chors beeindruckt Publikum

Am Mittwoch bildete das Gotteslob "Halleluja" in unterschiedlichen Facetten den roten Faden des Konzerts in der Dreifaltigkeitskirche von Bad Teinach. Beeindruckend war vor allem der Gospel "Sing Halleluja to the Lord", bei dem die acht Sänger des Kleinen Männerchors mit variierendem Einsatz ihrer Stimmen dem Vortrag Strahlkraft verliehen.