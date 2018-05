Bad Teinach-Zavelstein Genuss bestimmt Wanderung

Darunter befanden sich Wanderer, die deshalb eigens aus Heidelberg ins Teinachtal gekommen waren, um die neun Kilometer lange Strecke zu erleben. Schwarzwald-Guide Jürgen Rust führte die Gruppe, die schon am Hotel Therme Teinach mit flotten Rhythmen durch den ortsansässigen Musikverein sowie einer Erfrischung begrüßt wurde. Ein Teilstück der Wanderung lenkte die Gäste über den neuen Premiumwanderweg "Der Teinacher", aber auch an diversen Felsformationen vorbei.

Oase im Wald

So trafen die Wanderer in der kleinen Oase im Wald, dem Katharinenplaisir, ein. Der Name geht auf die Tochter des ersten württembergischen Königs Friedrich I. zurück, wie die Teilnehmer erfuhren. Sie hat sich immer wieder an diesen Platz zurückgezogen. Heute erinnert ein Gedenkstein an die Prinzessin und berichtet unter anderem von der erzwungenen Heirat mit Napoleons Bruder.