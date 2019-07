Bad Teinach-Zavelstein Gefährlich: Wanderweg kreuzt Landstraße

Der Premiumwanderweg "Der Teinacher" in Bad Teinach-Zavelstein besticht auf seinen 11,5 Kilometern mit idyllischer Natur und ansehnlichen Ausblicken. Doch die Naturfreude wird für Wanderer besonders an einer Stelle getrübt: an der Kreuzung des Wanderwegs mit der Kentheimer Straße. Auf dieser Landstraße gilt nämlich Tempo 100 – von der Station Teinach kommend. In die andere Richtung wird eine 70er-Zone rund 150 Meter vor der Querung aufgehoben. Hinzu kommt, dass der Weg aus einer Stützmauer herauskommt, also nicht unbedingt gut einsehbar ist.

Franziska Bürkle von der Teinachtal-Touristik sieht das Problem und meint: "Tempo 100 und Fußgänger – das beißt sich schon irgendwo." Doch grundsätzlich sei die Kreuzung mit einer Bundesstraße "kein K.O.-Kriterium". Doch die besagte Stelle sei ihr nicht so unmittelbar bewusst gewesen. Verwunderlich ist freilich, dass man die Route im Zuge der Zertifizierung zum Premiumwanderweg nicht nur ein Mal abgeschritten hat. Selber an der Beschilderung schrauben kann aber weder die Teinachtal-Touristik noch die Stadt Bad Teinach-Zavelstein.

Denn dafür ist als Untere Verkehrsbehörde das Landratsamt Calw zuständig. Hier sieht man die Thematik gelassen: "Bei der Einrichtung des Wanderweges 2018 hat man keinen Bedarf gesehen, die Beschilderung zu ändern", erklärt Pressesprecherin Anja Härtel auf Anfrage.