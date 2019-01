Bad Teinach-Zavelstein Gäste sind von geplanten und verwirklichten Projekten beeindruckt

Rund 80 Wanderer nehmen Angebot wahr

"Vor allem der Ruhewald ist immer wieder von großem Interesse", berichtete Bürgermeister Markus Wendel. Er war neben Hotelier Rolf Berlin einer der beiden Wanderführer für das Angebot, an dem rund 80 Personen teilnahmen. "Etwa 75 Prozent von ihnen waren auswärtige Gäste", stellte Wendel fest.

Entgegen der Vorjahre war die Wanderung dieses Mal durch eine gemeinsame statt zwei Strecken gekennzeichnet. Und die führte vom Marktplatz in Zavelstein zunächst in den Ruhewald am Rande des Stadtteils. Vom Stadtoberhaupt erfuhren die Wanderer dort das Konzept des kommunalen Bestattungswesen.