Bad Teinach-Zavelstein Gäste profitieren von gesundem Klima

Bad Teinach-Zavelstein. "Wir freuen uns über die Bestätigung, die sowohl für die Bevölkerung, als auch den Tourismus einen Mehrwert darstellt", unterstrich Tourismusmanagerin Franziska Bürkle die Bedeutung des Zertifikats.

Nicht ohne Stolz verwies zudem Bürgermeister Markus Wendel auf Ergebnisse, die deutlich belegten, dass keine Verschlechterung in den zurückliegenden zehn Jahren eintrat. Die Lufthygiene wird nämlich in diesem Turnus, möglichst an den gleichen Messstandorten, überprüft.

Relevante Werte sogar reduziert