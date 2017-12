Bad Teinach-Zavelstein Europäische Lehrer im Austausch

Bad Teinach-Zavelstein. Im Zuge des zweieinhalbjährigen europäischen Schulaustauschs, der die Lehr- und Lernmobilität zwischen den Ländern fördern soll, waren die Lehrerinnen Heike Eichbauer, Regina Schaudel, Angelika Kistner und Sabine Burkhardt im Oktober zu Gast in der Sonderschule Korydallos. Unter den Teilnehmern waren ebenfalls Lehrergruppen aus Spanien, Polen, Rumänien und Slowenien. Über Skype und E-Mail bestand bereits Kontakt zwischen den Schülern. Auch beim Lehreraustausch im Frühjahr konnten in der Haldenwang-Schule schon Kontakte geknüpft werden.

In Erinnerung bleiben unterschiedliche Arbeitsbedingungen

Die Lehrer der teilnehmenden Schulen trafen sich über zweieinhalb Jahre hinweg abwechselnd in den jeweiligen Partnerschulen, um sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den jeweiligen Schulen auszutauschen. Gemeinsam erlebten sie Unterricht, erarbeiteten in Workshops verschiedene Inhalte zum Thema und erkundeten die Länder. In der Folge nahmen die Lehrerinnen viele neue Anregungen und Eindrücke mit nach Hause in den Schwarzwald.