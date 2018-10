Bad Teinach-Zavelstein Essen vor der Mülltonne gerettet

Ehrenamtliche der Organisation "foodsharing" (zu deutsch etwa "Lebensmittel teilen") haben zusammen mit den Konfirmandinnen den Altar geschmückt. Was keiner von den Gottesdienstbesuchern wusste: Was da vorne auf den Stufen zum Altar dekorativ präsentiert wurde, wäre zwei Tage zuvor auf der Müllkippe gelandet.

Ein Drittel verschwendet

Die Lebensmittelverschwendung ist nach Angaben der Organisation "foodsharing" ein großes Problem: Allein in Deutschland werde etwa ein Drittel aller Lebensmittel verschwendet. Dabei werde nicht nur das Lebensmittel an sich weggeworfen, sondern auch die Ressourcen, die in Anbau, Ernte, Verpackung, Transport oder Lagerung geflossen sind.