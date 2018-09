Bad Teinach-Zavelstein Erinnerung an einen der ganz Großen

Dabei war er 1970 "nur" als Ersatz für Schlagzeuger John Mayhew zu "Genesis" gekommen und rückte erst nach dem Ausstieg von Peter Gabriel im Album "A Trick of the Tail" 1976 zum Leadsänger und Frontmann auf. Die Band entwickelte sich weiter – auch hin zum Pop-Rock wie er bei Songs wie "Follow You Follow Me" zu hören war. Die Achtziger waren "Genesis"- oder Phil Collins-Jahre, auch geprägt durch den Einsatz eines "Schlagzeugcomputers". Im Koni war alles in echter Handarbeit zu hören.