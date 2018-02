Bad Teinach-Zavelstein Doppeljubiläum in der "Schreiberlebniswelt"

Die Motivation ist vielseitig. Wildbads früherer Bürgermeister Ulrich Maier ist an der Historie interessiert und hat sich deshalb in den jüngsten Lehrgang – mit zehn Teilnehmern in der üblichen Größe – eingeklinkt, um alte Dokumente studieren zu können.

Die einen möchten das Rezept oder den Brief der Großmutter lesen lernen, andere in Archiven Kenntnisse gewinnen, oder sie müssen als Behördenmitarbeiter auch mal etwas in alten Unterlagen nachschlagen.

Die Teilnehmer kommen manchmal aus der weiteren Umgebung, diesmal aber alle aus dem Kreis Calw. Sieben Mittwochabende, jeweils zwei Stunden lang treffen sie sich.

Briefe von Auswanderern halten als Übungstexte für die Teilnehmer her

Die alte Schreibschrift fand mehr als 400 Jahre lang Verwendung und wurde in Deutschland bis 1941 in der Schule gelehrt. Vor allem im deutschsprachigen Raum, aber bis 1875 auch in Dänemark und Norwegen wurde sie mit geringen Unterschieden angewendet.

Im Kurs dienen Dokumente von Auswanderern oder Briefe von Soldaten ebenso als Übungstexte wie Verträge, Rezepte oder Gerichtsprotokolle. Eben alles, was in der altertümlichen Schrift verfasst ist und gelesen oder studiert werden kann.

Eine Teilnehmerin aus Stuttgart, die als Graphologin tätig ist, berichtete nach einem früheren Kurs von einer "Schreiberlebniswelt", denn "wir lernen diese Schreiber kennen und spüren ihre Lebenswelt".

Sie erinnert auch daran, dass ohne das Kulturgut Handschrift für uns heute viele interessante Kenntnisse verloren gegangen wären. Nicht nur lesen, auch schreiben können die Teilnehmer die alte Schrift am Ende – und vielleicht mit schmuckvoll gestalteten Einladungen oder Festgrüßen beeindrucken.

Der nächste Kurs in der "Schreiberlebniswelt" beginnt nach Ostern.

Interessierte können sich für weitere Informationen oder eine Anmeldung bei Jürgen Rauser unter Telefon 07051/136 07 melden.