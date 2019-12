Bad Teinach-Zavelstein Die Zeitung kommt auf vier Pfoten

Das Haus der Familie Rentschler in Bad Teinach-Zavelstein-Schmieh gleicht einem Weihnachtsdorf. Überall glitzert und leuchtet es – und das schon im Garten. Auch im Haus selbst findet sich überall Weihnachtsdekoration. Von Lebkuchenhäusern über große Nikolausmützen bis hin zu Kerzen gibt es quasi alles, was das weihnachtlich gestimmte Herz erfreut. Doch an diesem Nachmittag steht ein anderer im Mittelpunkt: der Hund Henry. Genauer der Zeitungshund Henry. Denn der Golden Retriever trägt seit nunmehr sechs Jahren den Schwarzwälder Boten im Bad Teinach-Zavelsteiner Stadtteil Schmieh aus. Nicht in Eigenregie versteht sich – obwohl er den Weg inzwischen schon in und auswendig kennt. "Wenn mal wegen Urlaub ein Haus keine Zeitung bekommt, zieht der Hund trotzdem in diese Richtung", erklärt Sonja Rentschler, die unter der Woche jeden Morgen mit Henry unterwegs ist. Um 4.15 Uhr in der Frühe geht es los. "Da ist es stockdunkel, weil die Straßenlaternen nachts nicht durchbrennen", verdeutlicht Rentschler. Deshalb sei sie froh über die vierbeinige Begleitung.