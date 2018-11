Bad Teinach-Zavelstein Die Teinach bekommt neue, alte Bewohner

Bad Teinach-Zavelstein. "Im Frühjahr 2019 soll der Bestand kontrolliert und der Erfolg der zwischenzeitlich regelmäßigen Besatzmaßnahme kontrolliert werden", stellte der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Siedersleben in Aussicht.

Denn der Edelkrebs mit dem lateinischen Namen Astacus astacus war einst heimisch in dem Gewässer und soll es auf Wunsch der Fischerfreunde auch wieder werden. Gleichwohl kommt der aktuelle Zuwachs aus einer der wenigen Zuchtstationen in Deutschland. Nahezu 100 Jahre ist es her, als eine Krebspest den einst reichhaltigen Bestand vernichtete. Eine Infektionskrankheit, die sich von Nordamerika aus über Europa erstreckte, war ursächlich für das Aussterben beinahe aller Krebsarten. Um dem einst heimischen Edelkrebs die neuerliche Ansiedlung "schmackhaft" zu machen, ist es aber nicht nur mit dem Einsetzen der Tiere getan. Grundlagen für den Erfolg der Nachhaltigkeit bilden Gewässergüte, Temperatur und ein ausreichendes Angebot an Versteckmöglichkeiten für die Krebse.

Pflege der Uferbereiche