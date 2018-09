Bad Teinach-Zavelstein Die Gemeinden rücken zusammen

Bad Teinach-Zavelstein. Entstehen soll der "Interkommunale Gewerbepark Lindenrain" an der Kreuzung der Bundesstraße B 296 mit der Kreisstraße in Richtung Holzbronn.

"Wir haben schon in den vergangenen Jahren unseren Beteiligungswunsch an Gewerbegebieten geäußert", erinnerte Bürgermeister Markus Wendel an das Interesse, zumal mit dem Interkommunalen Gewerbegebiet Würzbacher Kreuz gute Erfahrungen gemacht würden. Darüber hinaus verfüge die Stadt Bad Teinach-Zavelstein in keinem ihrer Stadtteile über Flächen, die den aktuellen Marktanforderungen entsprächen.

Entstehungskosten: rund 21 Millionen Euro