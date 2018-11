Bad Teinach-Zavelstein Delegation holt neues Feuerwehr-Einsatzfahrzeug beim Hersteller ab

Der Preis für das neue Fahrzeug beträgt rund 430 000 Euro. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit einem Zuschuss von 90 000 Euro, so dass der Eigenanteil der Stadt noch 340 000 Euro beträgt. Er wird komplett aus Eigenmitteln getragen. Am ersten Tag des Aufenthalts der Delegation erfolgte dabei die Endabnahme von Fahrgestell und Aufbau und nachdem einige kleinere Nacharbeiten bis zum Morgen des nächsten Tages erledigt waren, konnten die Feuerwehrleute detailliert in das Fahrzeug eingewiesen werden.

Nach einer achtstündigen Rückfahrt kam die Gruppe gegen 21.30 Uhr beim Magazin in der Schulstraße an, wo sie von den Angehörigen der Einsatzabteilung schon erwartet und freudig begrüßt wurden.

Umfangreiche Übungen

Für die Angehörigen der Einsatzabteilung stehen nun in den nächsten Wochen umfangreiche Übungsdienste auf dem Plan, so dass das Fahrzeug mit all seinen Einsatzmöglichkeiten möglichst bald uneingeschränkt genutzt werden kann.

Die offizielle Fahrzeugübergabe wird dann im Rahmen des Frühlingsfestes Mitte März 2019 stattfinden.