Bad Teinach-Zavelstein Das Helfen steht auf dem Stundenplan

Mit Feuereifer wurden die Mädchen und Jungen dann schließlich selbst zu Einsatzkräften. Und wie das bei den Aktiven auch Pflicht ist, legten sie dafür passende Kleidung an, setzten Helme auf und streiften Handschuhe über. Denn, so erklärten die Feuerwehrleute, helfen zu können ist zwar toll, bedarf aber auch einiger Schutzmaßnahmen für sich selbst. In Uniform rollten die Schüler dann die Schläuche aus, um eine potenzielle Wasserleitung zu errichten. "Gar nicht so leicht", sagten sie nicht nur zu dieser Aufgabe. Denn das Löschen mit einem Strahlrohr forderte von ihnen Konzentration und Kraft, damit der Wasserstrahl nicht vom Ziel abwich.