Bad Teinach-Zavelstein Charme und Ausstrahlung zählen

Die Wahl zur 15. Bad Teinacher Wasserkönigin wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Denn am Sonntag, 17. Juni, wählt das Festpublikum im Rahmen des ersten Sommerfestes in Bad Teinach-Zavelstein zwischen acht Kandidatinnen. Die Wahl findet zwischen 13 Uhr und circa 17 Uhr im Festzelt am Freibadparkplatz in Bad Teinach statt.

Und der Gewinnerin wird nicht nur Ruhm und Ehre zuteil. Denn neben der Ausstattung mit Krone, Schärpe und Schuhen, bekommt die neue Wasserkönigin auch ein festliches Abendkleid spendiert.

Zudem erwartet die frisch gekrönte Wasserkönigin noch ein Besuch beim Fotografen, um Bilder für Autogrammkarten zu knipsen. Ein eigener Internet-Auftritt und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro kommen noch obendrauf.