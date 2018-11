Bad Teinach-Zavelstein Bewährte Forstverwaltung kann erhalten bleiben

Bekanntlich hatte das Kartellamt die gebündelte Holzvermarktung von Einschlägen in Staats-, Kommunal- und Privatwäldern untersagt und sah außerdem die Aufgabenbewältigung der Forstbetriebsarbeiten unter dem Dach der Landesforstverwaltung als strittig an. Während das Oberlandesgericht Düsseldorf dieser Haltung folgte, hob der Bundesgerichtshof BGH das Urteil auf. Ein Kooperationsmodell gewährt nun in zwei Varianten die Abwicklung der Belange der Waldbewirtschaftung, unter anderem der Betreuung durch die Landesforstverwaltung wie sie bislang erfolgte. "Dennoch halten wir Vorbereitung und Verkauf beim Landratsamt getrennt", verwies Bezirksleiter Christof Grüntjens auf bereits bestehende Abläufe. Vor allem beim Holzverkauf ergeben sich deutliche Perspektiven für Waldbesitzer kleinerer Areale, deren Mengen sich alleine kaum veräußern ließen. Insgesamt könnten auch die monetären Aufwände beibehalten werden, wenngleich sich der bisher vom Land getragene Anteil auf die Stadt verlagere. In Summe rund 21 000 Euro jährlich für Bad Teinach-Zavelstein.

Wunschlösung

"Doch die Frage nach der Qualität der Waldbewirtschaftung spielt die größere Rolle", bekräftigte der Fachmann, zumal die Personalkosten der Führungskräfte bei der Landesforstverwaltung verblieben. Neben der engen Verzahnung zwischen Kommunal- und Privatwald sei auf diese Weise die Vertretung mit Fachwissen und Fortbildung gesichert. "Darüber hinaus ergeben sich Synergien durch kurze Wege zwischen den Abteilungen im Landratsamt", hob Grüntjens hervor.