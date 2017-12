Bad Teinach-Zavelstein Besucher strömen zur Burgweihnacht

"Mit der Burgweihnacht beginnt für mich die Weihnachtszeit", meinte Jasmin Günthner. Nicht nur sie tauchte in das Marktgeschehen ein, das mit vielfältigen Aktionen und Präsentationen zum Verweilen einlud. Und das war bei eisigem Wind zuweilen eine Herausforderung. Gerne nahmen die Gäste deshalb wärmende Speisen und Getränke zu sich oder wärmten sich in Gemeindehaus, historischem Rathaus und der zur Burgweihnacht in Betrieb genommenen historischen Schmiede auf. So mancher Punsch, Glühwein oder -most sowie das eine oder andere Schnäpsle verhalfen zur inneren Wärme.