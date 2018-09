Bad Teinach-Zavelstein Auf die Seite gekippt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der 36-jährige Unfallverursacher konnte sich aus seinem Fahrerhaus befreien. Ersten Erkenntnissen zufolge war er in Richtung Bad Teinach unterwegs und fuhr kurz nach dem Ortsausgang Rötenbach zu dicht auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Dieser wurde aufgrund eines entgegenkommenden Kleinlasters langsamer, um eine Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge zu verhindern. Darauf reagierte der 36-Jährige zu spät und musste eine Vollbremsung einleiten. Dabei stieß er mit dem schweren Fahrzeug an die Bergseite eines Gefälles am Straßenrand und kippte auf die rechte Seite. Der entgegenkommende Fahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern. An dem Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 70 000 Euro.

Zum Abbinden des ausgelaufenen Diesels war die Feuerwehrabteilung Zavelstein/Sommenhardt mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Naturschutzbehörde des Landkreises Calw ordnete an, das Erdreich mit einem Bagger abzutragen. Der Lastwagen musste mit schwerem Kran wieder aufgerichtet und dann abgeschleppt werden. Deshalb war das Teilstück der L 346 für mehrere Stunden gesperrt. Der Schwerlastverkehr wurde bereits ab dem Würzbacher Kreuz umgeleitet.