Bad Teinach-Zavelstein Auf den Punkt genau fertig geworden – und das mit Stil

"Es ist gelungen, den alten Duktus des Gebäudes und die zeitgemäße Neugestaltung zu kombinieren", sagte Architekt Benjamin Hahn vom Architekturbüro Krieg und Wolf.

Er erinnerte daran, dass während der 13 Monate dauernden Realisierung der laufende Betrieb der Verwaltung aufrecht erhalten werden musste. Dies habe eine Herausforderung dargestellt und hoher Flexibilität auch der ausführenden Firmen bedurft. Zudem gab es konjunkturbedingte Verzögerungen. Auf der Zielgeraden jedoch wurden in Rekordzeit Fassade und Außenbereich fertiggestellt. Hahn lobte die gute und zuverlässige Zusammenarbeit der beteiligten Behörden sowie Stadt und Gemeinderat.

Der Bürgermeister hatte auch lobende Worte für seine Mitarbeiter, allen voran Bauamtsleiter Frank Padubrin und dessen Stellvertreter Matthias Wentsch als "durchführende Bauherren" parat. Deren Flexibilität und Souveränität seien während der Bauzeit positiv aufgefallen.

"Was die Baukosten angeht, werden wir aus heutiger Sicht in dem Limit bleiben, das wir uns mit 1,5 Millionen Euro von Anfang an vorgenommen haben", sagte Wendel.

"Sie sind heute alle Gewinner"

"Es wurde ein guter Kompromiss gefunden, die Stadt bleibt weiterhin schuldenfrei", sagte Andreas Knörle, der nicht nur als Dezernent des Landkreises, sondern als Bürger Bad Teinach-Zavelsteins der Feier beiwohnte. Mit der Umsetzung wurde eine Anlaufstelle für Bevölkerung und Touristen geschaffen, die Investitionen der vergangenen Jahre im Stadtgebiet abrunde. "Für den Landkreis ist die Stadt eine namhafte Größe",so Knörle.

"Sie alle sind heute Gewinner und haben dazu beigetragen, dass diese Baumaßnahme auf den Punkt genau fertig wurde und wir feiern können", rief der Bürgermeister allen Beteiligten zu, nachdem Eva Cerasa den ABBA-Titel "The Winner takes it all" gesungen hatte.

Darüber hinaus hat es Tradition in der Stadt, große Infrastrukturprojekte unter den kirchlichen Segen zu stellen, den die beiden evangelischen Pfarrer Matthias Schmidt und Thomas Moser erteilte.