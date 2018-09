Bad Rippoldsau-Schapbach Zwölf Kinder in Aula eingeschult

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). In der Grundschule Bad Rippoldsau-Schapbach gibt es zwölf neue Erstklässler. Beim Einschulungsgottesdienst war die Schapbacher Pfarrkirche mit Erstklässlern, Eltern, Opas und Omas sowie Verwandten gut besetzt. Elternbeiratsvorsitzender Patrick Reisch sowie die kommissarische Schulleiterin Claudia Meßmer begrüßten in der Aula der Grundschule die Erstklässler, Lehrer und Eltern. Die zweite Klasse mit Lehrerin Marion Metzger bot ein buntes Programm. Fünf Lehrer unterrichten derzeit in Schapbach, davon drei in Vollzeit und zwei in Teilzeit.