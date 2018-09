Bad Rippoldsau-Schapbach (eve). Einstimmig sprach sich der Gemeinderat Bad Rippoldsau-Schapbach für die Renovierung der Wohnung in der Fürstenbergstraße 1 in Bad Rippoldsau aus. Erneuert werden sollen die Bodenbeläge und die sanitären Anlagen. Außerdem soll eine Küchenzeile eingebaut werden. Insgesamt sind etwa 12 000 Euro angesetzt, wovon 8000 Euro überplanmäßige Ausgaben sind. Laut Beschluss sollen diese bei den Kostenstellen der Gemeindegebäude Neues Rathaus, Dorf 2 sowie Festhallenstraße 1 und 14 eingespart werden. Die Renovierung soll noch dieses Jahr durch den Bauhof erfolgen, weil bereits ein neuer Mieter in Aussicht ist.