Bad Rippoldsau-Schapbach Wölfin "Gaia" kommt aus Litauen in den Bärenpark

Ein Einsatz-Team der Stiftung für Bären, die den Bärenpark betreibt, hatte die Wölfin Gaia in Kaunas abgeholt, so die Stiftung in einer Pressemitteilung. Es handelt sich um ein beschlagnahmtes Tier aus Litauen. Momentan befindet sich "Gaia" in der Eingewöhnung und in Quarantäne, bevor sie in den großen, naturnahen Freianlagen endlich Wolf sein kann.