Bad Rippoldsau-Schapbach Wenn die Roten schwarz und die Schwarzen rot sehen

In starker Besetzung trat eine Abordnung der Radau-Musik an und sorgte mit schmissiger Musik für Stimmung. Als "Erklärbur und Holzhauer" kamen Holger Hermann und Stefan Schoch, die von der Wanderung durch das "Tal der Tiere" von einigen Nachteilen im Ort berichteten und es traurig fanden, dass in der Rippoldsauer Sprudelanlage keine Flaschen mehr kleppern und die Klinik immer mehr zur Bauruine verkommt. Vorgestellt wurde auch ein Brennholzaufbereiter, der wegen seiner hektischen Arbeitsweise keine Zeit mehr hatte, sich zu rasieren, sodass er mit seinem Vollbart im Ort nicht mehr erkannt wurde.

Auch gebe es im Holzwald einen Hund, der auf Hebammen abgerichtet ist. Jetzt müsse das Gericht entscheiden, ob der Hofhund eingeschläfert werden muss. Mit humorvollem Gesang warteten Regina Hermann, Juliane Bächle und Ludwig Hoferer auf. Sie meinten, dass man im Ortsteil Bad Rippoldsau kaum mehr Leute antreffe, weshalb erwogen werde, Spiegel aufzustellen, um zu sehen, was sich im Ort noch bewegt. Nur am Freitagvormittag sei großer Treff auf dem Wochenmarkt. Die drei Jungschnurranten Claudia und Thomas Armbruster sowie Lea Bächle erzählten so manche Begebenheiten aus dem Café-Keller. Neu sei, dass nur die Busfahrt bezahlt wird, wenn die Hexen zu einem Fasnetsumzug gehen, nicht aber die Getränke. Doch die Junghexen wurden schnell eines Besseren belehrt.

Die "Kfz-Profis" Sebastian Neef und Raphael König hatten Top-Ratschläge in Bezug auf Supersprit für Dieselfahrzeuge und heiße Reifen parat und trugen auch einige Anekdoten vor. So hatte das Navi die Teilnehmer eines Skiausflugs in die Alpen dazu aufgefordert, mit der Fähre über den Bodensee zu fahren, was nicht nur eine Zeitverzögerung, sondern durch die Schwarzfahrt auf dem Schiff auch zusätzliche Kosten zur Folge hatte.