Bad Rippoldsau-Schapbach Weihnachtliche Blasmusik für guten Zweck

Eines der zentralen Werke des Abends war "With Heart and Voice" von David R. Gillingham. Nach dem zurückhaltenden, geheimnisvollen Anfang gewann das Stück an Dynamik, Rhythmus und Volumen. Durch die Vielseitigkeit der Komposition waren Schlagwerk und Bläser gleichermaßen gefordert, nicht zuletzt im rhythmisch anspruchsvollen Mittelteil des Stücks und dem furiosen Finale. Im Stück "Russian Christmas Music" von Alfred Reed wurden alle Elemente der sinfonischen Blasmusik zu einem Klanggemälde vereint. Das Stück malte durch schwebende und markant gespielte Passagen, singende Soli, gigantische Tuttiklänge und den Einsatz von Röhrenglocken das musikalische Bild des alten Russlands zur Weihnachtszeit.