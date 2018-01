Bad Rippoldsau-Schapbach Wanderfreunde haben wieder viel vor

Die Wanderung am 10. Juni geht von Freudenstadt-Zimmerplatz nach Klosterreichenbach. Die Frühaufsteher treffen sich am 15. Juli um 6 Uhr am Kurhaus. Das Thema lautet: "Der frühe Vogel fängt den Wurm." Der Himmelssteig in Bad Peterstal wird am 29. Juli erwandert.

Die Halbtagswanderung am 12. August führt über den Panoramaweg in Mühlenbach, und am 26. August steht die Bockseckenwanderung an. Eine Wanderung mit dem Vorstand zur Westweghocketse findet am 2. September statt. Zwei Wochen später, am 16. September, erfolgt die Umwanderung des Bezirks Kniebis, 7. Etappe, von Pfalzgrafenweiler nach Besenfeld.

Erstmals in diesem Jahr gibt es am 30. September ein Frauenwandern und ein Männerwandern statt. Einen Einstieg ins Geocaching mit dem Smartphone bietet der Schwarzwaldverein bei der Halbtagswanderung am 14. Oktober an. Mit der Halbtagstour am 28. Oktober zum Oktoberfest auf den Kupferberg endet das Wanderjahr. Zum Abschluss treffen sich Vereinsmitglieder und Wanderfreunde am 18. November im Café Zum Schlüssel. Zuvor sind die Wanderfreunde am 9. November in der "Alten Tränke" zu einem Wanderstammtisch eingeladen, wo es um Vorschläge und Anregungen für das nächste Jahr geht.