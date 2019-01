Bad Rippoldsau-Schapbach Vor der Feier kommt die Typisierung

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über die Homepage der DKMS ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen, um sich so selbst zu registrieren. In naher Zukunft planen auch andere Gruppen in der Umgebung Registrierungsaktionen, um der Familie und allen Betroffenen zu helfen.

In den sozialen Medien teilen einige Narrenzünfte den Aufruf der Tröpfle-Hexen, sich typisieren zu lassen, fleißig.