Im Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach sind vier Neuankömmlinge eingezogen. Kolja, Kito, Kleo und Kira wurden aus einem Zoo in Eschede gerettet, in dem sie auch als „Kuscheltiere“ herhalten mussten. Der ist jetzt pleite – und für die Wölfe beginnt im Schwarzwald ein ganz neues Leben.