Bad Rippoldsau-Schapbach Verwurzelt in der Heimat Schapbach

Bis um 1660 lässt sich die Tradition des Schmiedegewerbes in der Familie zurückverfolgen. Früher gab es in Schapbach drei Schmiedemeister, heute ist nur noch Ernst Schmieder im Einsatz. Aus seiner Hand stammen die schmiedeeisernen Absperrgitter, die beim Bau der Türme der Schapbacher Pfarrkirche im Jahre 1956 in Auftrag gegeben worden waren.

Im Staatsgut Forchheim folgte eine weitere Ausbildung in der Klauen- und Hufpflege. Weil es in der Region nur wenige Leute mit diesen Fertigkeiten gab, hatte Ernst Schmieder zeitweise einige hundert Rinder zu betreuen. Bis vor rund acht Jahren hat er immer noch Pferde beschlagen. Heute schmiedet er nur noch Werkzeuge und einige Sonderanfertigungen.

Im September 1958 heiratete er Hilda Armbruster, die vom Holdersbach stammte. Im gleichen Jahr übernahm Ernst Schmieder auch den Betrieb von seinem Vater Albert. Fünf Kinder – Ernst, Hubert, Klaus, Luitgard und Kurt – wurden den Eheleuten geschenkt. Seine Frau Hilda, geboren im August 1936, war bis zur Hochzeit 14 Jahre lang auf dem Maierhof tätig. Im Hause Schmieder versorgte sie den Haushalt, den Garten und die fünf Kinder, übernahm die Büroarbeiten und half, wenn es notwendig war, in der Schmiede mit.

Paar ist vielseitig engagiert

Im Altenwerk war sie einige Jahre in der Vorstandschaft tätig. Mitglied der Frauengemeinschaft ist sie bis heute. Ihr Mann war sowohl politisch als auch in den Vereinen stets engagiert. 52 Jahre war er Musiker bei der "Harmonie" Schapbach, zunächst als Trompeter und dann an der großen Trommel. Seit 1940 Mitglied, wurde er mit allen Ehrungen bedacht. Bis heute gehört er auch der Kolpingsfamilie an. Auch bei der Gründung des CDU-Ortsverbands war er dabei. 16 Jahre gehörte Ernst Schmieder dem Gemeinderat an, von 1971 bis 1980 und von 1982 bis 1989. Er prägte zahlreiche Entscheidungen des Orts mit. Mehrere Monate war er auch Farrenwärter und hat den Farrenstall betreut, nachdem Wilhelm Schoch erkrankt war. 26 Jahre leistete das Paar die Schülerbeförderung in Schapbach – unfallfrei. Ein großes Hobby von Ernst Schmieder war auch die Treibjagd. Schon als 14-Jähriger war er als Treiber dabei. In nahezu allen Vereinen in Schapbach ist Ernst Schmieder heute noch unterstützendes Mitglied.

Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Bernhard Waidele, der Kirchenchor, die Frauengemeinschaft und das Altenwerk Schapbach.