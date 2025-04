1 Anrufe bei der Polizei blieben laut den Anwohnern erfolglos. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Das Verhalten eines Nachbarn sorgt bei einigen Einwohnern von Bad Rippoldsau-Schapbach für Verdruss. Die Rede ist von rechtsradikalen Parolen, Beleidigungen und erfolglosen Anrufen bei der Polizei.









Die Idylle im Wolftal ist nicht immer beschaulich. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Rippoldsau-Schapbach schilderte ein Bürger nachdrücklich unerträgliche Lärmbelästigungen, Beleidigungen und gelegentliche Neonazi-Parolen in der Nachbarschaft.