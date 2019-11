Bad Rippoldsau-Schapbach Vandalen schmieren ACAB-Parolen an Polizeiposten

Schriftzüge wie "ACAB" – kurz für "all cops are bastards" (Deutsch: Alle Bullen sind Bastarde) – seien in größeren Städten nichts Außergewöhnliches, in kleinen Orten wie Bad Rippoldsau kämen sie eigentlich selten vor, sagte Thomas Kalmbach, Pressesprecher am Polizeipräsidium Tuttlingen, gegenüber unserer Zeitung.