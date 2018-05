Bad Rippoldsau-Schapbach Unternehmer wird 80

Der Jubilar hat eine Bäckerlehre in Oberachern absolviert und zwei Jahre als Geselle gearbeitet, bevor er 1958 als Kraftfahrer in den elterlichen Langholzfuhrbetrieb kam. Stammholz wurde zu den Sägewerken der Umgebung und bis in den Raum Freiburg transportiert.

Ende der 50er-Jahre bis Mitte des Jahres 1970 wurden jährlich 14 000 Festmeter Stammholz mit zwei Fahrzeugen nach Haslach und Gegenbach gefahren. Ab 1973 gab es Kranfahrzeuge, was eine große Erleichterung mit sich brachte und Ladungen von 35 bis 37 Festmeter ermöglichte.

1975 übernahmen Meinrad Gebele und sein Bruder Johannes den Betrieb von ihrem Vater. In dem Jahr wurde eine Halle für mittlerweile drei Langholzfahrzeuge und einen Kastenwagen zum Transport von Mineralwasser und Limonade gebaut. Drei Arbeitnehmer wurden eingestellt, um die Fahrzeuge einsetzen zu können. Von August 1966 bis 2002 haben Meinrad Gebele und ein Fahrer Wertholz wie Eichen, Linden, Ahorn und Birken aus Frankreich nach Hechingen, Kreis Tübingen, gebracht. Das Unternehmen hat Spezialtransporte bis 35 Meter Länge vorgenommen und Brückenteile und Kirchenkuppeln gefahren.