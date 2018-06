Bad Rippoldsau-Schapbach TuS-Herrenteams schöpfen aus dem Vollen

Die erste Mannschaft schaffte mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga den bisher sportlich größten Erfolg in der nun 48-jährigen Abteilungsgeschichte im Tischtennis. Herausragend dabei war das Doppel Joachim Bächle/Christoph Roth, das die Saison auf Platz eins des Ranking abschloss.

Die zweite Mannschaft erreichte in der Meisterschaft nicht das gesteckte Ziel und wurde Fünfter in der Kreisliga B. Dies wurde aber mit dem Gewinn des Kreispokals der Kreisligen D/C/B wieder kompensiert, hieß es. Abgerundet wurde das sportlich erfolgreiche Jahr durch die Meisterschaft der Jugend in der Bezirksklasse. Zur nächsten Saison gehen wieder drei Herrenmannschaften und eine Jugendmannschaft an den Start. Mit 22 aktiven Herrenspielern stehen so viele Akteure wie noch nie zur Verfügung. Man sucht deshalb nach Lösungen, um das Trainingsangebot zu erweitern. Im Nachwuchsbereich war das Schnuppertraining ein Erfolg. Der Dank galt hier vor allem Edgar Herrmann. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Trainer Andreas Krenhardt solle fortgesetzt werden.

Die Abteilungsversammlung findet voraussichtlich im August statt. Die Vereinsmeisterschaften 2018 werden aus organisatorischen Gründen erst im Januar 2019 ausgetragen. Für Freizeit- und Hobbyturniere werden noch neue Trikots angeschafft.