Bad Rippoldsau-Schapbach Standorte für zwei Ladestationen noch offen

Während Wartezeit Kaffee trinken

Der Leiter der Tourist-Info, Josef Oehler, schlug den Kiosk am Freibad in Schapbach und die Freizeitanlage in Bad Rippoldsau als Standorte vor. "Die Ladezeit beträgt meist über zwei Stunden und während der Wartezeit könnten die Leute gemütlich einen Kaffee trinken," begründete er seinen Vorschlag.

Gemeinderat Franz Günter (FWV) favorisierte in Schapbach den Standort am Feuerwehrgerätehaus und in Bad Rippoldsau das alte Rathaus oder Kurhaus. Außerdem sollten seiner Meinung nach zusätzlich Ladestationen für Autos installiert werden. "Das Land Baden-Württemberg richtet uns beim Bärenpark eine Ladestation für Autos kostenlos ein, weil wir in der Hinsicht ein weißer Fleck auf der Landkarte sind", merkte Bürgermeister Bernhard Waidele an. Wegen der hohen Besucherfrequenz habe das auch Sinn.