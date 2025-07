Bürgermeister Bernhard Waidele ist 70 geworden. Gemeinsam mit vielen Kollegen und Freunden hat er in der Schapbacher Festhalle gefeiert.

Es war ein rauschendes Fest und viele Gratulanten kamen: Am Samstag feierte Bürgermeister Bernhard Waidele seinen 70. Geburtstag in der festlich dekorierten Schapbacher Festhalle.

Natürlich war viel Prominenz anwesend, darunter viele Bürgermeister der Umlandgemeinden. Und auch der Vizepräsident der Gemeindeprüfungsanstalt Andreas Jung machte Waidele war gekommen.

Mit flotten Melodien erfreute der Musikverein Harmonie Schapbach unter Leitung von Markus Sauer die Geburtstagsgäste bei herrlichem Wetter vor der Festhalle. Die Freiwillige Feuerwehr demonstrierte am Sportplatz eine Sonderübung.

Viele Gäste

Zur Feier konnte Waidele neben seiner Familie, Freunden und Bekannten auch Ex-Kollegen aus Freudenstadt und Wolfach begrüßen. Kirchenchormitglieder in der Fürstenberger Tracht sorgten für den Sektempfang.

Im Namen des Gemeinderates gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Kurt Schmieder. „70 Jahre, ein rastloses Leben. Immer am Ball, immer am Drücker und immer am Umtreiben“, betonte er.

Die Hälfte seines Lebens war Waidele im Dienst für die Gemeinde. Zunächst viele Jahre als Gemeinderat, später dann als Bürgermeister, mittlerweile in der dritten Amtsperiode. Dieses Leben zu führen, bedeutet oft eher „hartes Brot“ als „Dolce Vita“, meinte Schmieder.

Zu später Stunde gab es nochmals eine musikalische Einlage. Das Trio Reinhold Waidele, Markus Sauer und „Hüttenorgler Roland“ gaben Kostproben ihres Könnens. Für die weitere Unterhaltung sorgte das Duo „Edel Tattoo“ und es wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert.