Bad Rippoldsau-Schapbach Sieger haben nur zwei Bollen

Bad Rippoldsau-Schapbach (id). 40 Spieler traten beim 28. Preis-Virsche-Turnier im "Schlüssel" in Bad Rippoldsau an. Sechseinhalb Stunden spielten die 20 Mannschaften an zehn Tischen in drei Runden. Als Sieger gingen Werner Rosenfelder und Friedbert Dreher mit zwei Bollen aus dem Spiel hervor.