Bad Rippoldsau-Schapbach Seit 60 Jahren am Flügelhorn

Noch vor der Versammlung der Kapelle standen bei der Hauptversammlung der Jugendkapelle Vorstandswahlen an. Als Jugendleiter wurde Florian Hermann wiedergewählt. Klara Schmid ist neue Schriftführerin. Kassierer Jona Preskar bleibt in seinem Amt. Derzeit befinden sich sechs Jugendliche in Ausbildung.