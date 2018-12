Bad Rippoldsau-Schapbach Schon mit 18 im Beamtendienst

Die gebürtige Schapbacherin Sylvia Harter absolvierte die Realschule in Wolfach und war schon mit 18 Jahren im Beamtendienst in Ausbildung. Danach war sie sechs Jahre an der Schloßbergschule in Kappelrodeck tätig. Sie arbeitete sechs Jahre in Kirchheim unter Teck und zehn Jahre an der Kepler-Realschule in Freudenstadt.

Vor zwei Jahren kehrte sie in die Heimat zurück

Nachdem sie mit 26 Jahren schon einmal in Schapbach tätig war, kam sie vor zwei Jahren wieder zurück an die Grundschule. Dort unterrichtet sie die Fächer katholische Religion, Sport, Kunst und Musik. Derzeit unterrichten an der Schapbacher Grundschule fünf Lehrer 71 Kinder.