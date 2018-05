Bad Rippoldsau-Schapbach Schöne Aussicht ins Witticher Tal

Danach ging es bei bestem Wanderwetter los über den Böcklesbach in Richtung Wüstenbach. Unterwegs bot sich eine schöne Aussicht ins Witticher Tal. Adelheid Maier hatte die Wanderführung übernommen. Sie erklärte die früheren Bergbaustollen und den Abbau im Zangerloch. Der Bergbau wurde über Jahrhunderte in Wittichen betrieben. Vor allem wurden Silber und Kobalt abgebaut. In Hinterwittichen überquerten die Wanderer die Straße und gelangten zum Haberland. Bei der Hütte auf dem großen Freigelände legten sie eine kleine Rast ein. Auf Kaltbrunner Seite führte die Wanderung am Bernetshof vorbei zum Gasthaus Martinshof, wo die Schlusseinkehr stattfand. Emil Weis dankte Wanderführerin Maier für die abwechslungsreiche Tour. Ihr zu Ehren sang er ein Solo, das mit Beifall bedacht wurde.