Bad Rippoldsau-Schapbach Sägerfriends holen sich den Titel

Bad Rippoldsau-Schapbach. Im Endspiel des Ortspokalturniers des SV Schapbach gewannen die "Sägerfriends" gegen die favorisierte Mannschaft Fürsthaus, die fast aus der gesamten B-Jugend der SG Oberwolfach/Schapbach bestand, knapp mit 1:0.

Dritter wurde die Überraschungsmannschaft VfB Stuhlgang, die das Team Mittelstein mit 2:1 schlug. Das Elfmeterturnier gewann die Mannschaft Fürsthaus mit den Elfmeterschützen Sven Glöde, Leon Schmid und Mirko Müller.

Beim 49. Ortspokalturnier in Schapbach kämpften acht Mannschaften an fünf Spieltagen bei bestem Fußballwetter um den Siegertitel. Zahlreiche Zuschauer verfolgten jeden Abend die stets spannenden Spiele. Bei den Halbfinalspielen gab es folgende Ergebnisse: VfB Stuhlgang – Fürsthaus 2:7 und Sägerfriends – Mittelstein 2:1. Somit standen sich im kleinen Finale die Mannschaften Mittelstein und VfB Stuhlgang gegenüber. Der VfB Stuhlgang gewann knapp mit 2:1. Fabian Roth brachte Mittelstein mit 1:0 in Führung. Lucas Schmid glich bald zum 1:1 aus. Den Siegtreffer für den VfB Stuhlgang erzielte Jonas Lemmerzahl. Lucas Schmid, Aktiver der ersten Mannschaft, dirigierte und organisierte die Abwehr des VfB Stuhlgang, und so schaukelte die Mannschaft den Sieg sicher nach Hause.