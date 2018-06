Bad Rippoldsau-Schapbach Rentner rücken dem Knöterich zu Leibe

Die aus acht Personen bestehende Rentnergruppe will die weitere Ausbreitung des Knöterichs durch das Abmähen mit Sense und Haumesser abschwächen. Der Knöterich hat in diesem Jahr schon eine Höhe von 1,50 bis zwei Meter erreicht. Außerdem soll so die Landschaft offen gehalten und das ökologische Ortsbild verbessert werden.

Die Rentner sind sich bewusst, dass durch ihre harte und schweißtreibende Arbeit der Knöterich nicht ausrottbar ist. Doch durch das Abmähen der Knöterichstauden vor der Blüte wird die Pflanze in ihrer Ausbreitung geschwächt. Die Rentner teilten auch mit, dass sie sich wünschen würden, wenn auch das Kreisforstamt ihre Knöterichflächen entlang der Wolf bekämpfen würde.

Eine Ausrottung des Knöterichs im Wolftal wäre nur durch Einsatz von Herbizidspritzmittel möglich, was aber an Fließgewässern aus ökologischen Gründen verboten ist. Andererseits können die steil abfallenden Uferböschungen auch nicht mit der Mähmaschine bearbeitet werden.