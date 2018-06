Bad Rippoldsau-Schapbach Rat spricht sich für Erhalt des Freibads aus

Oberwolfach stellt 50 000 Euro in Aussicht

Der Förderverein sei mit 250 000 Euro beteiligt. Die Gemeinde müsste dann noch einen Betrag von 350 000 Euro aufbringen. Dafür ließe sich ein Kredit aufnehmen, wenn man dafür Wald verpfände. 50 Hektar sollten dafür reichen, sagte Waidele. Mit moderaten zusätzlichen Hieben ließen sich die Verbindlichkeiten begleichen.

Die Gemeinde Oberwolfach, deren Bürger ebenfalls das Waldfreibad nutzen, habe in Aussicht gestellt, einen Zuschuss von 50 000 Euro zu zahlen, sagte der Bürgermeister. Allerdings sei es der Gemeinde verboten, Kredite aufzunehmen, sagte Waidele. Aber er sei sicher, dass der Landrat unter diesen Umständen seine Erlaubnis geben würde. Die Kosten, so hatte der Gemeinderat in der Sitzung zuvor im Freibad erfahren, betragen etwa zwei Millionen Euro für die Sanierung der Technik und der Sanitäranlagen sowie den Einbau eines Edelstahlbeckens.

Franz Günter (FWV) sagte, es brauche jetzt einen großen Wurf, damit die Dinge im Freibad die kommenden 40, 50 Jahre wieder laufen. Es müsse jetzt etwas passieren.

Beate Belz (CDU) fragte, ob sich nicht auch viel über einen Sonderhieb finanzieren lasse. Das sei bei der momentanen günstigen Zinssituation nicht nachhaltig, entgegnete Waidele. Ramon Kara betonte die wichtige Rolle des Fördervereins beim Erhalt des Freibads. Einzelne steckten Tausende Stunden in das Bad.

Markus Herrmann (CDU) wandte sich an die Zuschauer, unter denen auch Demonstranten waren, und betonte, dass der Rat nie gegen das Freibad gewesen sei und nicht überzeugt werden musste. Was der Förderverein derzeit leiste, könne er nicht auch noch die kommenden Jahre leisten.

Einstimmig sprach sich der Rat am Ende für den Erhalt des Freibads aus.