Bad Rippoldsau-Schapbach Orkan "Sabine" wütet in Bärenpark

In der Nacht auf den 10. Februar spitzt sich die Lage dann erneut zu. Aufgrund der Unwetterwarnung war das Team in Bereitschaft. In den frühen Morgenstunden stürzte dann ein erster Baum auf den Außenzaun. Auch dank freiwilliger Helfer konnten die Sturmschäden wieder behoben werden. Alle Tiere, teilt der Park mit, seien zuvor vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Sie seien nicht in Gefahr gewesen.

Die Anlage selbst, betonen die Tierschützer, sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Was auch die Finanzen des Projekts belaste, da der Park keine staatlichen Zuschüsse erhalte.

Parkleiterin Sabrina Reimann bedankt sich bei allen Freiwilligen, die in den vergangenen Tagen angepackt haben. In der Pressemitteilung wird sie wie folgt zitiert: "Alles in allen sind wir durch unsere Vorbereitungen und Notfallpläne gut davongekommen, aber die unzähligen Einsätze der letzten Tage liegen uns allen noch stark in den Knochen. Im Namen vom ganzen Team bedanke ich mich daher bei den vielen freiwilligen Helfern, die uns bei Wind und Wetter tatkräftig zur Seite gestanden haben. Ohne sie hätten wir das Projekt noch nicht wieder eröffnen können und müssten auf viele Einnahmen verzichten, die gerade jetzt so ungemein wichtig sind."