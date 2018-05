Die 24-jährige Laura Armbruster ist neueLeiterin des Kindergartens St. Cyriak in Bad Rippoldsau-Schapbach. Die gebürtige Schapbacherin war zuvor am Kindergarten in Baiersbronn als Gruppenleiterin tätig und wohnt jetzt in Klosterreichenbach. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Gengenbach an der Fachschule für Sozialpädagogik. Die Erzieherinnen Heike Weis (von links), Sandra Kristat, Melanie Lehmann, Laura Armbruster und Juliane Bächle betreuen derzeit 37 Kinder im Schapbacher Kindergarten. Foto: Weis